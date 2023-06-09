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19:33, 9 июня 2023Экономика

Американская биржа пошла на уступки российской компании

Qiwi вслед за «Яндексом» добилась отмены решения NASDAQ о делистинге акций

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американская биржа Nasdaq пошла на уступки и отменила решение о делистинге акций Qiwi при условии реструктуризации бизнеса, для которой потребуется одобрение российского ЦБ. В компании рассказали о том, какие действия планируется предпринять в ее рамках.

Российский бизнес Qiwi, который составляет 90 процентов выручки группы компаний, войдет в АО «КИВИ», а международный бизнес окажется в группе QIWI Plc, ценные бумаги которой котируются на NASDAQ. Если Банк России одобрит реструктуризацию, обе части Qiwi продолжат развиваться независимо друг от друга. «Разделение российского и международного бизнеса QIWI является для нас логичным и планомерным шагом с учетом текущей экономической и геополитической ситуации», — прокомментировал главный исполнительный директор Группы QIWI Андрей Протопопов.

Удовлетворения апелляции Qiwi добилась вслед за «Яндексом». О решении в отношении интернет-компании сообщалось 8 июня, уточнялось, что бумаги компании не уберут из биржевого списка, хотя само решение о приостановке торгов и остается в силе.

О возможном делистинге акций Qiwi, «Яндекса», а также Ozon и Headhunter стало известно в марте 2023 года. Всех их уведомили о возможности обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.

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    Дмитрий Воронин
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