В Челябинске проведут парад ретро-авто «Машина времени»

В Челябинске 10 июня состоится парад ретро-авто «Машина времени»

Ретро-фестиваль «Машина времени» проведут 10 июня в Челябинске. Подробности о предстоящем мероприятии публикуют журналисты местного портала «Хорошие новости».

По информации издания, парад, в ходе которого горожане смогут увидеть более сотни уникальных автомобилей, мотоциклов и велосипедов, состоится на Театральной площади. Владельцы техники расскажут всем желающим историю своих транспортных средств и дадут сфотографироваться в них. При этом для малышей организуют отдельную площадку с мини-ретромрбилями.

«Участники фестиваля — автолюбители и реставраторы из Пермского края, Челябинской, Свердловской и Курганской областей», — рассказали в Управлении культуры города и добавили, что гостей праздника также ждут выступления творческих коллективов, розыгрыши призов и бесплатные открытки с уникальной почтовой мотоколяской.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пройдет фольклорный праздник «Салауат йыйыны».