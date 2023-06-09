В России начал работать робот по взысканию с должников

ФССП: робот впервые в России возбудил исполнительное производство о взыскании с должника

В России заработала программа-робот по взысканию задолженности с должника. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Впервые в стране было возбуждено исполнительное производство без участия судебного пристава в отношении должника из Рязани. Там открыто пилотное отделение ФССП с автоматическим режимом в рамках реализации закона, который позволяет принимать процессуальные решения без участия должностных лиц об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, а также о взыскании исполнительского сбора и отмене ограничений должникам.

25 мая ФССП сообщила, что с января по март 2023 года в России выросло число злостных неплательщиков по кредитам. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их количество увеличилось на четверть, с 11,5 до 14,4 миллиона человек.