Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 9 июня 2023Силовые структуры

В России начал работать робот по взысканию с должников

ФССП: робот впервые в России возбудил исполнительное производство о взыскании с должника

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

В России заработала программа-робот по взысканию задолженности с должника. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Впервые в стране было возбуждено исполнительное производство без участия судебного пристава в отношении должника из Рязани. Там открыто пилотное отделение ФССП с автоматическим режимом в рамках реализации закона, который позволяет принимать процессуальные решения без участия должностных лиц об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, а также о взыскании исполнительского сбора и отмене ограничений должникам.

25 мая ФССП сообщила, что с января по март 2023 года в России выросло число злостных неплательщиков по кредитам. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их количество увеличилось на четверть, с 11,5 до 14,4 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о сюрпризе Саудовской Аравии для партнеров по ОПЕК и России
    МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве
    Япония выделит Киеву пять миллионов долларов из-за разрушения Каховской ГЭС
    Фельдшеру назначили обязательные работы за высадку матери с сыном из скорой
    Сбежавшая черепаха нашлась через девять месяцев в том же районе
    После разрушения ГЭС появились риски обмеления важного водоема
    Названы сроки поставки F-16 на Украину
    Путин высказался о сроках размещения российского ядерного оружия в Белоруссии
    Китай разработает семиместный космический корабль нового поколения
    Звезды порно назвали сложность своей работы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.