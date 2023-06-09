Препарат от ожирения оказался эффективен против алкоголизма

EBioMedicine: лекарство от ожирения вдвое сократило потребление спиртного у алкоголиков

Ученые из Гетеборгского университета обнаружили, что препарат от ожирения и диабета второго типа семаглутид эффективен против алкоголизма. Результаты работы опубликованы в журнале EBioMedicine.

В ходе эксперимента лабораторным крысам и мышам, страдающих ожирением и зависимостью от алкоголя, давали семаглутид. Специалисты замеряли потребление алкоголя, воды и пищи, массу тела в течение исследования, а также потребление спиртного в течение восьми-десяти недель до начала лечения.

Оказалось, что животные, получавшие препарат, сократили потребление алкоголя вдвое по сравнению с подопытными, которые не употребляли семаглутид. Кроме того, значительное снижение приема спиртного наблюдалось даже у страдавших рецидивами испытуемых. Одинаково выраженный эффект был зафиксирован как у самцов, так и у самок крыс.

Специалисты отмечают, что между исследованиями на людях и животных всегда существует разница, что следует принимать во внимание, хоть и во многих аспектах мыши очень похожи на человека. При этом предыдущие работы на людях, изучавшие влияние препаратов от диабета (воздействующих на тот же рецептор, что и семаглутид), аналогично показывали снижение потребления алкоголя у людей с избыточным весом.

В июне 2023 года сотрудники Копенгагенского университета доказали, что лекарство от ожирения и диабета лираглутид может применяться для борьбы с никотиновой зависимостью.