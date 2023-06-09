Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:12, 9 июня 2023Наука и техника

Препарат от ожирения оказался эффективен против алкоголизма

EBioMedicine: лекарство от ожирения вдвое сократило потребление спиртного у алкоголиков

Фото: Alfonso Scarpa / Unsplash

Ученые из Гетеборгского университета обнаружили, что препарат от ожирения и диабета второго типа семаглутид эффективен против алкоголизма. Результаты работы опубликованы в журнале EBioMedicine.

В ходе эксперимента лабораторным крысам и мышам, страдающих ожирением и зависимостью от алкоголя, давали семаглутид. Специалисты замеряли потребление алкоголя, воды и пищи, массу тела в течение исследования, а также потребление спиртного в течение восьми-десяти недель до начала лечения.

Оказалось, что животные, получавшие препарат, сократили потребление алкоголя вдвое по сравнению с подопытными, которые не употребляли семаглутид. Кроме того, значительное снижение приема спиртного наблюдалось даже у страдавших рецидивами испытуемых. Одинаково выраженный эффект был зафиксирован как у самцов, так и у самок крыс.

Специалисты отмечают, что между исследованиями на людях и животных всегда существует разница, что следует принимать во внимание, хоть и во многих аспектах мыши очень похожи на человека. При этом предыдущие работы на людях, изучавшие влияние препаратов от диабета (воздействующих на тот же рецептор, что и семаглутид), аналогично показывали снижение потребления алкоголя у людей с избыточным весом.

В июне 2023 года сотрудники Копенгагенского университета доказали, что лекарство от ожирения и диабета лираглутид может применяться для борьбы с никотиновой зависимостью.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости
    19-летняя принцесса-зумер станет новой королевой Италии. Кто она такая и почему отец решил отдать ей престол?
    Препарат от ожирения оказался эффективен против алкоголизма
    Байден прокомментировал заявления о его причастности к коррупции
    Скончался бывший зять Бориса Березовского Георгий Шуппе
    Байдена призвали отправить за решетку по делу о получении взятки
    США и Британия пообещали активнее искать поддерживающих российскую спецоперацию
    Боррель призвал Россию прекратить огонь в Херсонской области
    В Херсонской области оценили ущерб от разрушения домов после затопления
    В Крыму призвали прекратить экспорт газа поставщикам оружия на Украину
    Россияне заявили о гордости Путиным и бойцами СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.