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13:15, 1 июня 2023Наука и техника

Препарат от ожирения оказался эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью

Cell Reports: препарат от ожирения и диабета лираглутид уменьшил тягу к никотину

Фото: Reza Mehrad / Unsplash

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что препарат от ожирения и диабета лираглутид может быть эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports.

В исследовании на мышах специалисты изучили два известных ингибитора аппетита: GLP-1, являющееся составным веществом лираглутида, и никотин. Известно, что никотин увеличивает расход энергии, а многие люди, которые отказываются от употребления этого вещества, впоследствии набирают вес.

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Оказалось, что комбинация GLP-1 и никотина оказывает большее воздействие на организм, чем любое из двух соединений по отдельности. Это происходит потому, что эти два вещества воздействуют на одни и те же нейроны в определенных частях мозга. GLP-1 не только уменьшает потребление пищи, он также заставляет организм выделять меньше дофамина, уменьшая тягу к никотину.

В октябре 2022 года сотрудники Европейской коллегии нейропсихофармакологии (ECN) выяснили, что никотин оказывает влияние на гормональные процессы у женщин. Даже малое количество этого соединения снижает концентрацию фермента CYP19A1 С, участвующего в производстве эстрогена, в глубоких слоях мозга.

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    Елена Апазиди
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