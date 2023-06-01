Препарат от ожирения оказался эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью

Cell Reports: препарат от ожирения и диабета лираглутид уменьшил тягу к никотину

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что препарат от ожирения и диабета лираглутид может быть эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports.

В исследовании на мышах специалисты изучили два известных ингибитора аппетита: GLP-1, являющееся составным веществом лираглутида, и никотин. Известно, что никотин увеличивает расход энергии, а многие люди, которые отказываются от употребления этого вещества, впоследствии набирают вес.

Оказалось, что комбинация GLP-1 и никотина оказывает большее воздействие на организм, чем любое из двух соединений по отдельности. Это происходит потому, что эти два вещества воздействуют на одни и те же нейроны в определенных частях мозга. GLP-1 не только уменьшает потребление пищи, он также заставляет организм выделять меньше дофамина, уменьшая тягу к никотину.

В октябре 2022 года сотрудники Европейской коллегии нейропсихофармакологии (ECN) выяснили, что никотин оказывает влияние на гормональные процессы у женщин. Даже малое количество этого соединения снижает концентрацию фермента CYP19A1 С, участвующего в производстве эстрогена, в глубоких слоях мозга.