Спрос на туры в Египет после нападения акулы на россиянина оценили

РСТ: нападение акулы в Хургаде не повлияло на спрос на туры в Египет

Ситуация с нападением акулы на россиянина 8 июня на пляже в египетской Хургаде не привела к падению спроса на туры в страну, однако подобный сценарий возможен в случае повторения инцидента. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим пресс-релизом организации.

«Пока мы не видим падения спроса, все идет своим чередом, отказов нет. К сожалению, такие происшествия случаются, никто от них не застрахован. Египетская сторона приняла все необходимые меры, усилила охрану побережья. Мы предупредили туристов, раздали всем памятки, провели беседы о необходимости соблюдать меры безопасности: в частности, не заплывать далеко, за пределы разрешенной зоны купания», — приводят в пресс-службе слова члена правления РСТ, заместителя генерального директора компании «Тез Тур» Владимира Каганера.

Он также отметил, что в компании «Тез Тур» Египет сейчас занимает второе место по продажам после Турции. По его словам, высокий спрос связан с доступностью цен на отели и авиабилеты.

При этом гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подчеркнул, что снижение спроса возможно в случае, если инцидент повторится в рамках одного туристического сезона.

«История российских чартеров в Египет насчитывает 28 лет. За это время произошло не более 20 случаев нападения акул с десятью погибшими. По опыту знаю, что одно такое происшествие проходит, как правило, без последствий для рынка. Люди, конечно, волнуются, но заметного падения спроса не бывает. Если происходит повторное нападение, причем со смертельным исходом, то спрос падает на 20-25 процентов и на его восстановление нужно уже гораздо больше времени. Снизятся и цены»,— цитирует Мкртчяна пресс-служба Российского союза туриндустрии.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Сообщалось, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.