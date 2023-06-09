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09:32, 9 июня 2023Интернет и СМИ

На британском ТВ показали «жуткого и странного» дублера принца Гарри

Канал Sky News показал в эфире актера, который озвучил слова принца Гарри в суде

Британский канал Sky News показал в эфире передачи «Гарри в суде» (Harry in Court) актера, изображавшего принца Гарри, которого некоторые зрители сочли «жутким и странным». Фрагмент программы был опубликован в аккаунте канала в Twitter.

Ведущий программы Джонатан Сэмюэлс объяснил, что на судебном заседании против медиаконгломерата Mirror Group Newspapers (MGN), на котором герцог Сассекский впервые дал свидетельские показания, была запрещена съемка. Так как в суде не было камер, слова принца Гарри для телешоу озвучил актер.

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«Каждая статья, которую СМИ публикуют обо мне, с самого детства разрушает мою жизнь. С тех пор как мне было 12 лет, обо мне написали тысячи материалов», — воспроизвел слова принца Гарри его «дублер».

Пользователям показался забавным тот факт, что Sky News нанял актера, чтобы тот воспроизвел показания герцога Сассекского. «Это не принц Гарри, это принц Барри», — пошутил один из комментаторов под твитом. Другие назвали выступление подставного актера жутким и странным. Многие также раскритиковали выбор актера, заметив, что единственным его сходством с принцем является рыжий цвет волос.

Герцог Сассекский стал первым представителем британской королевской семьи за 130 лет, который выступил в суде. До него в качестве свидетеля в 1870 и 1890 годах выступал будущий король Эдуард VII. Принц Гарри дал показания в рамках процесса против MGN. По его словам, журналисты медиаконгломерата прослушивали его телефон и занимались другими видами незаконного сбора информации.

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    Олег Давыдов
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