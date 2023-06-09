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20:17, 9 июня 2023Экономика

Турецкий банк объяснил списания со счетов россиян техническим сбоем

«Ведомости»: Denizbank объяснил списание денег и закрытие счетов россиян техническим сбоем

Фото: Murad Sezer / Reuters

Крупный турецкий банк объяснил списание денег и закрытие счетов россиян сбоем в системе. Проблемы возникли во время технических работ по неактивным счетам клиентов-нерезидентов, со ссылкой на представителя Denizbank сообщает газета «Ведомости».

Банк проводил работы с неактивными счетами клиентов-нерезидентов, у которых на счету находилось менее 2000 турецких лир (около 7000 рублей). Во время процедуры в системе произошла техническая ошибка, которая привела к сбоям в рассылке уведомлений владельцам счетов. Однако беспокоиться за сохранность средств не стоит — клиенты могут получить свои деньги в любом отделении банка, пообещал представитель организации.

С 5 июня турецкий Denizbank стал списывать средства со счетов россиян, объясняя это комиссией за обслуживание. В некоторых случаях деньги списывались со счета полностью. Некоторые пользователи, обратившиеся в организацию, рассказали, что в банке считают причиной списаний неудачную попытку обновить приложение.

Denizbank был одним из самых популярных банков среди россиян, так как он не требовал безвозвратную комиссию и крупных депозитов. Однако осенью 2022 года организация прекратила принимать карты российской системы «Мир», а в ноябре ужесточила требования к открытым депозитам. Также организация увеличила минимальный размер исходящего SWIFT-перевода до 10 тысяч долларов.

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    Вячеслав Агапов
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