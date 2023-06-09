Конгресс США рассмотрит законопроект о признании России спонсором терроризма
Американские конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма, об этом сообщается на сайте одного из инициаторов документа, демократа Теда Лье.
Признание России спонсором терроризма, по мнению авторов законопроекта, позволит еще больше изолировать ее и нанести экономический ущерб за проведение спецоперации на Украине.
«По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств», — говорится в документе.
В мае Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма.
Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат Госдепартаменту США, однако сенат принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект.
Признание России государством-агрессором при этом расширит возможности президента США Джо Байдена в санкционной сфере.