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22:41, 9 июня 2023Мир

Конгресс США рассмотрит законопроект о признании России спонсором терроризма

Конгресс США рассмотрит законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма

Фото: Pixabay

Американские конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма, об этом сообщается на сайте одного из инициаторов документа, демократа Теда Лье.

Признание России спонсором терроризма, по мнению авторов законопроекта, позволит еще больше изолировать ее и нанести экономический ущерб за проведение спецоперации на Украине.

«По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств», — говорится в документе.

В мае Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма.

Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат Госдепартаменту США, однако сенат принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект.

Признание России государством-агрессором при этом расширит возможности президента США Джо Байдена в санкционной сфере.

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    Марина Совина
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