США прокомментировали возможность признания России спонсором терроризма

Блинкен прокомментировал возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма. Слова американского политика приводит РИА Новости.

«Никогда не говори никогда», — сказал Блинкен на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопрос сенаторов, планирует ли госдеп признать РФ государством-спонсором терроризма.

Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат Госдепу США, однако сенат принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект. Признание России государством-агрессором при этом расширит возможности президента США Джо Байдена в санкционной сфере.

После атаки беспилотников на Кремль, которая произошла в ночь на 3 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Украину спонсором терроризма. Он указал, что Москва может рассматривать эту атаку как попытку террористического нападения на главу российского государства», — заявил он. По его словам, случившееся «тревожно и неприемлемо».