Началась встреча Путина и Лукашенко

«Пул первого»: встреча президента России Путина и главы Белоруссии Лукашенко началась

Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко началась. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что», — говорится в публикации. На опубликованный кадрах можно увидеть президентов, которые сидят за круглым столом.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Сочи Путин проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с главами делегаций СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, президент России начнет публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с Лукашенко, которая пройдет в резиденции Бочаров Ручей.

8 июня Песков анонсировал встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Будем вас по деталям информировать», — сказал официальный представитель Кремля.