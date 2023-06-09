В США допустили обсуждение Байденом и Сунаком поставок F-16 Украине

В США допустили обсуждение Байденом и Сунаком поставок истребителей F-16 Украине

Американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи в Белом доме могли обсудить отправку истребителей F-16 Украине. Такое мнение выразили опрошенные американские эксперты, пишут «Известия».

При этом источник указал на то, что США, вероятно, отправят что-либо из своего собственного арсенала. «Особенно потому, что это может быть воспринято Москвой как значительное увеличение американского участия в конфликте», — допустил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Ранее стало известно, что США и Великобритания пообещали нарастить совместные усилия по обмену данными в целью более активного поиска физических и юридических лиц, поддерживающих проведение Россией специальной военной операции (СВО).