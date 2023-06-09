Российский полковник объяснил приглашения для «сверки данных» в военкоматах

Полковник Кнутов: приглашение на сверку данных в военкомат нужно для обновления информации

Рассылка военкоматами повесток с требованием явиться для «сверки данных воинского учета» связана с необходимостью обновить устаревшие базы данных комиссариатов, объяснил военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он заверил, что эти приглашения не связаны с якобы готовящейся мобилизацией, так как, по его словам, оснований для ее проведения нет.

«Как внесли данные (о военнообязанном в военкомате — прим. «Ленты.ру») много лет назад, так эти данные и не обновлялись. Сейчас идет работа по обновлению этих данных, фактически создается цифровая база, которая в перспективе будет завязана с "Госуслугами" и со всеми другими базами — тогда эти данные будут обновляться уже автоматически», — объяснил он.

На сегодняшний день эта база только создается. Чтобы ее создать и иметь вот эту «отправную точку», нужны документы и сформированные личные дела. Только после этого работу можно будет переложить на цифровую систему, без участия самого военнообязанного Юрий Кнутов военный историк, полковник в отставке

При этом Кнутов уточнил, что такие приглашения от военкоматов не являются повестками. Эксперт пояснил, что сообщения о повестках в связи с якобы готовящейся мобилизацией являются «искусственным раздуванием паники».

«Если была бы мобилизация, то о ней бы уже объявили. В ней нет необходимости, потому что у нас увеличение количества тех, кто идет служить», — добавил специалист.

8 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил инициативу Минобороны уведомлять призванных на военную службу граждан посредством направления им СМС-уведомлений. Председатель комитета отметил, что предлагаемая мера направлена на упрощение информирования пребывающих в запасе военнообязанных. Он заверил, что «никто эсэмэсками вызывать в военкоматы не будет».

9 июня стало известно, что жителям Санкт-Петербурга стали приходить СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат. В военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов подтвердили факт рассылки СМС, указав, что уведомления направляются для «сверки данных воинского учета».