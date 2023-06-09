Российский полковник объяснил приглашения для «сверки данных» в военкоматах
Рассылка военкоматами повесток с требованием явиться для «сверки данных воинского учета» связана с необходимостью обновить устаревшие базы данных комиссариатов, объяснил военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он заверил, что эти приглашения не связаны с якобы готовящейся мобилизацией, так как, по его словам, оснований для ее проведения нет.
«Как внесли данные (о военнообязанном в военкомате — прим. «Ленты.ру») много лет назад, так эти данные и не обновлялись. Сейчас идет работа по обновлению этих данных, фактически создается цифровая база, которая в перспективе будет завязана с "Госуслугами" и со всеми другими базами — тогда эти данные будут обновляться уже автоматически», — объяснил он.
На сегодняшний день эта база только создается. Чтобы ее создать и иметь вот эту «отправную точку», нужны документы и сформированные личные дела. Только после этого работу можно будет переложить на цифровую систему, без участия самого военнообязанного
При этом Кнутов уточнил, что такие приглашения от военкоматов не являются повестками. Эксперт пояснил, что сообщения о повестках в связи с якобы готовящейся мобилизацией являются «искусственным раздуванием паники».
«Если была бы мобилизация, то о ней бы уже объявили. В ней нет необходимости, потому что у нас увеличение количества тех, кто идет служить», — добавил специалист.
8 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил инициативу Минобороны уведомлять призванных на военную службу граждан посредством направления им СМС-уведомлений. Председатель комитета отметил, что предлагаемая мера направлена на упрощение информирования пребывающих в запасе военнообязанных. Он заверил, что «никто эсэмэсками вызывать в военкоматы не будет».
9 июня стало известно, что жителям Санкт-Петербурга стали приходить СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат. В военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов подтвердили факт рассылки СМС, указав, что уведомления направляются для «сверки данных воинского учета».