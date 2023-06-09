Российский дипломат рассказал о деградации курса Японии

Российский дипломат Овечко: конфронтационная позиция Токио не останется без ответа

Токио не просто присоединился к русофобской кампании Запада, но и пытается возглавить ее, в том числе в качестве председателя G7, заявил временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко, пишет ТАСС.

По его словам, такая конфронтационная позиция не останется без ответа. «С сожалением фиксируем дальнейшую деградацию курса Японии — визави России», — отметил он. Дипломат указал на «потуги» Японии и ее «демократических единомышленников» усилить давление на Москву и нарастить поддержку Украине. Овечко подчеркнул, что это является «близоруким конфронтационным поведением».

Ранее стало известно, что власти Японии намерены направить на Украину дополнительную помощь в виде 100 автомобилей сил самообороны и 30 тысяч пайков продовольствия.