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07:21, 9 июня 2023Мир

Российский дипломат рассказал о деградации курса Японии

Российский дипломат Овечко: конфронтационная позиция Токио не останется без ответа

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Токио не просто присоединился к русофобской кампании Запада, но и пытается возглавить ее, в том числе в качестве председателя G7, заявил временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко, пишет ТАСС.

По его словам, такая конфронтационная позиция не останется без ответа. «С сожалением фиксируем дальнейшую деградацию курса Японии — визави России», — отметил он. Дипломат указал на «потуги» Японии и ее «демократических единомышленников» усилить давление на Москву и нарастить поддержку Украине. Овечко подчеркнул, что это является «близоруким конфронтационным поведением».

Ранее стало известно, что власти Японии намерены направить на Украину дополнительную помощь в виде 100 автомобилей сил самообороны и 30 тысяч пайков продовольствия.

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    Марина Совина
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