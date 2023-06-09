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12:06, 9 июня 2023Россия

Стало известно о состоянии попавшего в больницу из-за энергетика ребенка

Минздрав Курской области сообщил о выписке ребенка, попавшего в больницу из-за энергетика

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Курской области действительно имел место факт обращения в медицинские организации ребенка 2011 года рождения в связи с ухудшением состояния здоровья, связанным с употреблением энергетического напитка, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее стало известно, что 11-летний ребенок попал в больницу после употребление энергетика с афродизиаком.

Ухудшение состояния школьника проявлялось головокружением, учащенным сердцебиением, одышкой, болями в животе. При этом сознание ребенок не терял, рассказали в ведомстве. «После проведенного в стационаре областной детской больницы обследования и лечения выписан в удовлетворительном состоянии. Применение стандартных тест-систем исключило употребление наркотических средств. В настоящее время проводится лабораторное исследование биологического материала пациента», — сообщила пресс-служба Минздрава Курской области.

В ведомстве также предположили, что на состояние ребенка могли повлиять входившие в состав напитка кофеин и экстракт домианы, являющийся афродизиаком. Кроме того, там не исключили одновременное курение вейпа, которое могло усугубить патологические проявления.

Ранее в Сергиевом Посаде женщина впала в кому после того, как выпила натощак большое количество энергетика. 33-летняя россиянка целый день ничего не ела, а вечером решила восполнить силы, выпив 2,5 литра энергетического напитка.

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    Екатерина Смирная
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