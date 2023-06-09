Назван главный недостаток очков Apple за 3499 долларов

Журналистка WSJ: Apple Vision Pro тяжелые и оставляют следы на лице

Журналистка The Wall Street Journal (WSJ) Джоанна Стерн назвала главный недостаток очков смешанной реальности Apple. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале издания.

По словам Стерн, после презентации WWDC 2023 ей удалось в течение получаса лично оценить первую гарнитуру смешанной реальности Apple. Автор заметила, что девайс показался ей очень тяжелым и неудобным — гаджет весит около 500 граммов. Журналистка отметила, что долго и комфортно носить Vision Pro вряд ли получится.

Также Джоанна Стерн рассказала, что очки за 3499 долларов (около 290 тысяч рублей) оставляют следы на лице — судя по всему, из-за давления уплотнителей на лоб и нос. Стерн продемонстрировала, что после использования девайса на ее лице на некоторое время появились красные пятна.

Однако Стерн заметила, что в случае девайса, который она тестировала, речь шла о демонстрационном образце. Журналистка предположила, что Apple предложит сменные уплотнители, чтобы пользователи смогли настроить Vision Pro по размеру. Внешний проводной аккумулятор, без которого гарнитура не может работать, Стерн, напротив, назвала очень легким и удобным.

Ранее главный редактор издания The Verge Нилай Патель одним из первых среди журналистов рассказал об использовании Apple Vision Pro. Специалисты отметил высокое разрешение экранов шлема и высокое качество передаваемой картинки.