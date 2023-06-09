Количество осадков во Владивостоке побило многолетний рекорд

«Известия»: за сутки во Владивостоке выпало 110 миллиметров осадков

За сутки из-за мощных ливней во Владивостоке выпало 110 миллиметров осадков — больше месячной нормы. Количество осадков побило многолетний рекорд давности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Примгидромета Бориса Кубая.

«В первой декаде июня наибольшее количество осадков (70,8 миллиметра) выпало 8 июня 1992 года», — рассказал Кубай. Он также уточнил, что абсолютный рекорд июня был зафиксирован 12 июня 1931 года, когда в городе выпало 127,5 миллиметра осадков. В конце июня 2020 года во Владивостоке зафиксировали показатель в 116,5 миллиметра.

При этом РИА Новости со ссылкой на заявление городской администрации сообщило, что в общей сложности ливни нанесли ущерб на сумму почти в 370 миллионов рублей. В результате непогоды были повреждены дороги, подпорные стены и тротуары.

Ранее житель Владивостока рассказал, что из-за мощного ливня Владивосток сильно затопило, а на улицах города образовались многокилометровые автомобильные пробки. По словам мужчины, весь город встал, а путь, на который у него обычно уходило 20 минут, занял два часа.