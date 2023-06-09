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22:13, 9 июня 2023Мир

Россия призвала Европу честно взглянуть на ситуацию вокруг Украины

Зампостпреда РФ Волгарев призвал ООН и ОБСЕ честно взглянуть на ситуацию вокруг Украины

Фото: Pixabay

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Волгарев призвал Европу честно и объективно взглянуть на ситуацию вокруг Украины. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.

Дипломат обратился к секретариату ОБСЕ и Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

«В очередной раз призываем вас и возглавляемое вами управление отказаться от политизации ситуации на Украине, взглянуть честно и объективно на происходящие там события, дать им принципиальную и беспристрастную оценку», — подчеркнул Волгарев, отметив, что Москва понимает сложность этой задачи.

Зампостпреда России напомнил представителям ОБСЕ и ООН о необходимости избегать резких и политизированных оценок, а также недостоверной информации и фактов, вызывающих сомнение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе и в секретариате ООН никто не вспоминает о многократных обстрелах Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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