Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 10 июня 2023Мир

В Анкаре отреагировали на сообщения о госпитализации Эрдогана

В Анкаре опровергли сообщения о подготовке президента Турции Эрдогана к операции

Фото: Globallookpress.com

Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказались неправдой. Об этом заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья главы государства не соответствуют действительности. Там призвали доверять только официальным источникам. В Центре также добавили, что подобные сообщения нацелены на манипуляцию общественным мнением.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, который был предложен российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Минэнерго Турции Фатиха Донмеза, газовый хаб будет запущен максимум в течение года. Чиновник отметил, что проект позволит продавать европейским государствам больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции».

3 июня прошла церемония инаугурации Эрдогана в Великом национальном собрании Турции. Новый срок его полномочий составит пять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    «Цифры впечатляют». Как Владимир Путин оценивает контрнаступление и потери ВСУ
    В Анкаре отреагировали на сообщения о госпитализации Эрдогана
    Международный суд ООН разрешил 33 странам вмешаться в дело Украины против России
    В Запорожье сообщили о начале ночного контрнаступления ВСУ
    Российские военные уничтожили гаубицу М777 в ДНР
    В Госдуме оценили попытку США назвать Россию спонсором терроризма
    В Кремле оценили планы США и Британии противостоять России на рынке энергетики
    В Уфе потушили открытое горение склада с горючим на вокзале
    На Западе Россию похвалили за успешное отражение контрнаступления ВСУ
    Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.