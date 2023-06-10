В Анкаре отреагировали на сообщения о госпитализации Эрдогана

В Анкаре опровергли сообщения о подготовке президента Турции Эрдогана к операции

Сообщения об ухудшении состояния здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказались неправдой. Об этом заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья главы государства не соответствуют действительности. Там призвали доверять только официальным источникам. В Центре также добавили, что подобные сообщения нацелены на манипуляцию общественным мнением.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, который был предложен российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Минэнерго Турции Фатиха Донмеза, газовый хаб будет запущен максимум в течение года. Чиновник отметил, что проект позволит продавать европейским государствам больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции».

3 июня прошла церемония инаугурации Эрдогана в Великом национальном собрании Турции. Новый срок его полномочий составит пять лет.

