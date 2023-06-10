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08:29, 10 июня 2023Мир

Украине предрекли прекращение помощи от Байдена перед выборами в США

Политолог Брутер предсказал, что Байден прекратит помогать Украине перед выборами в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью URA.RU предсказал, что президент США Джо Байден прекратить помогать Украине перед выборами в 2024 году.

По мнению политолога, в этот момент Вашингтон может приостановить конфликт, чтобы дать возможность нынешнему лидеру поучаствовать в избирательной кампании, однако это произойдет только в том случае, если Вооруженные силы Украины начнут проигрывать.

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Брутер отметил, что популярность Байдена зависит от исхода спецоперации, однако в той степени, в которой его окружение может представить это избирателям. По его словам, действующий глава Белого дома подвергнется критике со стороны других кандидатов в президента, экс-лидера США Дональда Трампа и демократа Роберта Кеннеди-младшего, однако ни тот, ни другой не могут оспорить то, что помощь Киеву оказывается в интересах Америки.

«Итог этого будет такой — если демократы не проиграют вчистую, то будут пытаться каким-то образом заморозить конфликт хотя бы на 2024 год. Когда перестанут рассчитывать на успех, когда будет понятно, что еще на одно контрнаступление они не решатся, тогда будут говорить: "Давайте сделаем паузу на 2024 год. Пусть Байден хорошо поучаствует в выборах"», — пояснил политолог.

Он добавил, что план Соединенных Штатов заключается в том, чтобы представить избирателям картинку успешного контрнаступления ВСУ, сделать вид, что России нечего ему противопоставить и попытаться вынудить Москву и близкие к ней страны, в первую очередь Китай и Индию, закончить конфликт.

В случае, если этот план не сработает, как это происходит в настоящее время, Вашингтон вряд ли оставит попытки пробовать реализовать его в дальнейшем, заключил Брутер.

Ранее обозреватели газеты Politico Джонатан Лемайр и Александр Уорд назвали условие продолжения военной и финансовой поддержки Киева. По их мнению, это будет зависеть от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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