С могилы участника СВО выкопали и украли цветы

В Волгограде с могилы участника СВО неизвестные выкопали и украли цветы

В Волгограде с могилы погибшего участника специальной военной операции на Украине (СВО) неизвестные выкопали и украли цветы. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

Вдова главы электросетей Дубовского района Александра Архипова рассказала, что с места захоронения супруга, расположенного в районе Дубовки, были похищены туи и цветы. По ее словам, еще в пятницу, 9 июня, растения были на могиле, а значит инцидент произошел в ночь на субботу или рано утром 10 июня.

Личности злоумышленников и мотивы их поступков неизвестны.

Ранее на Алтае неизвестные надругались над флагами России, установленными на могилах участников СВО.

В конце мая сообщалось, что в городе Камышин Волгоградской области неизвестные осквернили могилу участников Сталинградской битвы. Вандалы сожгли все принесенные к захоронению венки и испортили фасад Вечного огня.