Российские военные уничтожили гаубицу М777 с боекомплектом возле Донецка

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу неподалеку от столицы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера с позывным Яков.

Уточняется, что артиллеристы 150-й дивизии уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом. Таким образом, российские военные ликвидировали противника, ведущего обстрел мирных жителей Донецка.

Ранее сообщалось, что на Ореховском участке Запорожского фронта российские военнослужащие батальонов «Юг-Ахмат» и «Бобр» уничтожили западную технику. Речь идет о немецком танке Leopard.

Также командир подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) сообщил, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил две боевые машины пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Увидели их, произвели два пуска — две цели. Мы работали термобарическими снарядами», — отметил он.

