Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:55, 10 июня 2023Россия

Российские военные уничтожили гаубицу М777 в ДНР

Российские военные уничтожили гаубицу М777 с боекомплектом возле Донецка

Фото: Gleb Garanich

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу неподалеку от столицы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера с позывным Яков.

Уточняется, что артиллеристы 150-й дивизии уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом. Таким образом, российские военные ликвидировали противника, ведущего обстрел мирных жителей Донецка.

Ранее сообщалось, что на Ореховском участке Запорожского фронта российские военнослужащие батальонов «Юг-Ахмат» и «Бобр» уничтожили западную технику. Речь идет о немецком танке Leopard.

Также командир подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) сообщил, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил две боевые машины пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Увидели их, произвели два пуска — две цели. Мы работали термобарическими снарядами», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    «Цифры впечатляют». Как Владимир Путин оценивает контрнаступление и потери ВСУ
    В Анкаре отреагировали на сообщения о госпитализации Эрдогана
    Международный суд ООН разрешил 33 странам вмешаться в дело Украины против России
    В Запорожье сообщили о начале ночного контрнаступления ВСУ
    Российские военные уничтожили гаубицу М777 в ДНР
    В Госдуме оценили попытку США назвать Россию спонсором терроризма
    В Кремле оценили планы США и Британии противостоять России на рынке энергетики
    В Уфе потушили открытое горение склада с горючим на вокзале
    На Западе Россию похвалили за успешное отражение контрнаступления ВСУ
    Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.