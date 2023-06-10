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12:40, 10 июня 2023Мир

Итальянский генерал заявил о затягивании конфликта на Украине

Глава военного комитета ЕС Грациано заявил, что конфликт на Украине может затянуться

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава военного комитета Евросоюза (ЕС) итальянский генерал Клаудио Грациано высказал предположение о том, что конфликт на Украине продлится долго. Об этом он сообщил в интервью, передает итальянское издание La Stampa.

По его словам, начало атаки украинскими военнослужащими станет причиной затягивания международного конфликта.

«Вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя. Объявленное контрнаступление не означает, что началось движение к переговорам. Наоборот, многие факторы заставляют сейчас думать о том, что война будет продолжаться долго», — отметил итальянский генерал.

Грациано добавил, что хоть конфликт на Украине и не перерастет в мировую войну, он будет продолжаться длительное время.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предсказал, что президент США Джо Байден прекратить помогать Украине перед выборами в 2024 году.

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    Анастасия Астахова
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