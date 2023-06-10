Умер народный художник России Шмаринов

Народный художник России Шмаринов умер в возрасте 90 лет

Народный художник России, член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе РАХ в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Российская культура понесла тяжелую утрату. 9 июня 2023 года ушел из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник России (1993), академик отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов», — отметили в пресс-службе академии.

Художник родился в 1933 году. Шмаринов был представителем знаменитой художественной династии, графиком и живописцем, известным как в России, так и за рубежом. Главной темой его творчества являлась самобытная красота Родины, современная жизнь России и героическая история страны.

с 1997 года живописец занимал пост руководителя Творческой мастерской графики Российской академии художеств в Москве.

«Алексей Дементьевич внес свой весомый вклад в развитие отечественного художественного образования, сохранения культурного наследия. Российская академия художеств выражает глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Алексея Дементьевича Шмаринова», — добавили в РАХ.