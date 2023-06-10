Российский военный рассказал о действиях ВСУ в Марьинке

Российский военный Компас рассказал, что в Марьинке солдаты ВСУ прячутся в подвалах

Российский боец с позывным Компас рассказал о действиях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. Об этом сообщает RT.

По его словам, противник прячется от огня Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в подвалах, которые выдерживают удары из реактивного пехотного огнемета (РПО).

«Заскочил противник в подвал... Тишина начинает по нему отрабатывать, 152-мм, 120-мм калибром. Подвал в щепки. Потом сами к этим позициям продвигаемся, а он целый внутри», — поведал российский военнослужащий.

Боец с позывным Компас добавил, что украинские военные работают по тактике боевиков: связкой «пулеметчик, снайпер и гранатомет».

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что ВС России разбили резервы ВСУ в Марьинке в мае. «Где-то около месяца назад была серьезная операция: противник пытался ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке, планы о ротации стали известны нашей разведке, и как раз в момент ротации, рано утром, когда подошли резервы [ВСУ], мы нанесли удар», — рассказал Гагин.

