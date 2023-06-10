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07:51, 10 июня 2023Россия

Силы ПВО сбили две баллистические ракеты в Крыму

Глава Крыма Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили две баллистические ракеты ОТРК Гром-2

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные из украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — уточнил политик.

Ранее Аксенов сообщил, что в Северном Крыму силами системы противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Он уточнил, что все произошло в ночь на пятницу, 19 мая, в результате инцидента никто не пострадал, наземных разрушений также не последовало.

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    Марина Совина
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