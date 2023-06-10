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09:48, 10 июня 2023Россия

МЧС направило спецтехнику в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС

МЧС доставит технику специальной обработки в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

МЧС России доставит мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область, чтобы ликвидировать последствия разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Спасательная операция, всесторонняя помощь населению, работы по ликвидации последствий ЧС в подтопленных районах продолжается», — заявили в МЧС.

Собеседник агентства подчеркнул, что спасатели оказывают адресную помощь жителям. Кроме того, они эвакуируют домашних животных, которые остались в затопленной зоне. Отмечается, что тем, кто отказался покидать свои дома, доставляют продукты и воду. Также специалисты МЧС проводят комплексные противоэпидемические работы.

Ранее министерство показало видео работ в регионе после катастрофы на Каховской ГЭС. На кадрах видно залитые водой улицы, спасатели передвигаются на спецтехнике и надувных лодках, помогая местному населению.

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    Кристина Есикова
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