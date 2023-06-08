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14:33, 8 июня 2023Россия

МЧС показало видео из Херсонской области после катастрофы на ГЭС

МЧС России показало кадры работ в Херсонской области после катастрофы на ГЭС
Начало событий в новости Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?

МЧС России показало видео работ в Херсонской области после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Кадры с места происшествия в четверг, 8 июня, публикует пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

На записи видно залитые водой улицы, спасатели передвигаются на спецтехнике и надувных лодках, оказывая помощь местным жителям. Ранее МЧС сообщило, что за сутки с подтопленных территорий эвакуированы более 300 человек, в том числе 70 детей.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий.

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В зоне ЧС работает оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским. Под его руководством состоялось выездное заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений на территории Херсонской области.

7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказались около 40 тысяч человек в 36 населенных пунктах региона.

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    Евгения Куликова
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