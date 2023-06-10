Чемпион мира из России пожаловался на убившую его карьеру World Athletics

Чемпион мира в прыжках в длину Меньков заявил, что полкарьеры ему убила World Athletics

Чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков пожаловался на санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в отношении россиян. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что часто вспоминает победу на мировом первенстве в 2013 году и последующей за этим отстранение россиян. «Моя карьера была на взлете, я мог бы еще многого достигнуть. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили», — посчитал Меньков.

В 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Прыгун стал чемпионом мира в 2013 году на турнире в Москве. Тогда он установил рекорд России. Меньков не имел дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил, однако ему отказывали в получении нейтрального статуса. Последний раз он выступал на международных стартах в сезоне-2017.