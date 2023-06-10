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17:21, 10 июня 2023Бывший СССР

На Западе оценили контрнаступление ВСУ

Asia Times: на Западе заявили, что контрнаступление ВСУ нарушило правила военной тактики

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Американские и европейские военные эксперты заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушило основные правила военной тактики. Об этом сообщает портал Asia Times.

«Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что они могут», — сказал высокопоставленный европейский офицер. По его мнению, бойцы ВСУ бегают в пяти разных направлениях.

Он добавил, что украинских военных обучали в Великобритании. Как утверждает офицер, армия Украины не имеет воздушного превосходства, поэтому контрнаступление не может быть успешным.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут значительные потери среди личного состава и военной техники в ходе начавшегося контрнаступления. При этом точные цифры еще не подсчитаны. Два высокопоставленных чиновника на условиях анонимности подтвердили, что украинские войска понесли потери «как и ожидалось».

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    Кристина Есикова
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