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03:27, 10 июня 2023Мир

НАТО сравнили с неизлечимым пьяницей

Аналитик Оберг раскритиковал планы НАТО открыть офис в Токио и сравнил альянс с пьяницей

Фото: Globallookpress.com

Директор базирующегося в Швеции аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times раскритиковал планы НАТО открыть офис в Токио и сравнил альянс с неизлечимым пьяницей.

Аналитик напомнил, что против открытия офиса также выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал его позицию верной.

«НАТО нефункциональна и неуместна в формирующемся многополярном мире, где правят сотрудничество и взаимная выгода. Большая доза спиртного не излечит пьяницу от алкоголизма. Продолжающееся вооружение и расширение не излечат НАТО от милитаристских идей», — подчеркнул Оберг.

Он добавил, что Североатлантический альянс действует далеко за пределами договора о его создании и ежедневно нарушает эти положения, и за 74 года своего существования блок доказал свою неспособность добиться настоящего мира, выходя за пределы своих полномочий и являясь постоянно расширяющейся провокационной структурой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио. Французский лидер назвал большой ошибкой подталкивание альянса к расширению спектра и географии.

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    Марина Совина
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