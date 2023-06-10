СБУ раскрыла восемь новых схем выезда украинских уклонистов из страны

СБУ заявила, что раскрыла восемь новых схем незаконного выезда украинских уклонистов

Украинские правоохранители раскрыли восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, сегодня на Украине системно разоблачают каналы незаконного выезда из страны граждан призывного возраста. «В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано восемь новых схем, задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков"», — сказано в сообщении.

СБУ отметила, что стоимость переправки украинских уклонистов составляет по меньшей мере 12 тысяч долларов. Такие организаторы «трафиков» обещали молодым людям вывезти их из страны на основании поддельных справок или в обход КПП.

В Киеве разоблачили и задержали адвоката, предлагавшего фиктивные справки о состоянии здоровья. В Ивано-Франковской области — местных жителей, которые вывозили людей через Карпаты. Помимо этого, правоохранители во Львовской области пресекли деятельность нескольких каналов незаконной миграции. К организации такой переправки оказался причастен глава одного из местных добровольческих формирований. Затем еще одну схему наладили два жителя областного центра, которые за деньги устраивали уклонистов работать водителями на различных рейсах.

В начале апреля СБУ были уничтожены три канала выезда уклонистов с территории страны. В Киевской области тогда ликвидировали два канала, в Закарпатье — один. В числе задержанных оказался глава военно-врачебной комиссии и адвокат.

В конце марта также стало известно, что на Украине может появиться «реестр уклонистов», убегающих от мобилизации. Новый законопроект сможет давать военкоматам право обнародовать личные данные военнообязанных, которые проигнорировали повестки. Предполагается, что это создаст «определенное общественное давление» на таких граждан.