На Украине сообщили о новых взрывах в Одессе

«Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Одессе

Украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило о новых взрывах в Одессе ночью 10 июня.

Отмечается, что в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Одесской области были объявлена в 1:38 (совпадает с московским).

Издание «Зеркало недели» подтвердило взрывы в Одессе, а также отметило, что местные паблики сообщают о взрывах в Запорожье.

Вечером 9 июня «Страна.ua» сообщала о звуках взрывов и работе ПВО в Одессе. В регионе объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 9 июня взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях. Уточнялось, что сработали системы противовоздушной обороны. Также по всей территории Украины действовала воздушная тревога.

