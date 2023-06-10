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17:31, 10 июня 2023Россия

В Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне

Псковский губернатор Ведерников заявил о создании оперативных отрядов содействия обороне

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности», — сказал он и добавил, что они будут действовать в каждом муниципалитете, в первую очередь в приграничных районах.

По его словам, основной задачей отрядов станет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС). Речь идет о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС и помощи в патрулировании важных объектов. Как утверждает губернатор региона, это даст дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации.

Ранее в Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново два беспилотника атаковали административное здание нефтепровода. Сообщалось, в результате атаки строение было повреждено.

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    Кристина Есикова
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