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12:31, 10 июня 2023Мир

Орбан поддержал ожидающего судебный процесс Трампа

Орбан поддержал Трампа, которого ожидает еще один судебный процесс в США

Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, которого ожидает еще один судебный процесс касательно ненадлежащего обращения с секретными документами. Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте политика.

«Ваша борьба — это борьба за правое дело. Не сдавайтесь, Дональд Трамп!» — написал Орбан.

Ранее сообщалось, что Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит экс-главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Позднее появилась информация, что политик хранил секретные документы в туалете и ванной в своем особняке в Мар-а-Лаго. Утверждается, что коробки с документами стояли в бальном зале в свободном доступе.

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    Никита Абрамов
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