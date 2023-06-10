В ДНР заявили о намерении ВСУ вернуть Артемовск

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук заявил о намерении ВСУ вернуть Артемовск

Первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук в интервью URA.RU заявил о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть Артемовск (украинское название — Бахмут).

Он указал, что город является одним из потенциальных стратегических направлений прорыва, поэтому украинские военные стремились удержать его.

Экс-министр отметил, что история с Артемовском завершится либо в случае, если российские войска продвинутся вперед, либо при взятии под контроль Северска.

«Вдоль дороги между ним и Бахмутом, на внешней стороне, со стороны украинцев, есть дорога. Если бы Северск находился под нашим контролем, она формировала бы новый устойчивый укрепрайон, который бы отрезал мелкие поселки вокруг Бахмута и не давал бы ВСУ возможность туда проникать», — уточнил Пинчук.

Он добавил, что в настоящее время российские военные контролирую только Артемовск, но не прилегающие территории, поэтому в небольших населенных пунктах и на равнинных участках противник может перемещаться и размещать свои силы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о стабильно сложной ситуации в Артемовске. Он отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, обстановку в городе удается контролировать.

