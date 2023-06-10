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05:30, 10 июня 2023Мир

На Западе вспомнили предупреждения России о НАТО и Украине

Аналитик Оберг: РФ предупреждала, что расширение НАТО за счет Украины приведет в тупик

Фото: Unsplash.com

Директор базирующегося в Швеции аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times вспомнил предупреждения России о том, что расширение НАТО приведет в тупик, в нем организация и оказалась из-за Украины.

По его словам, любое проявление инкрементализма, то есть стратегии, когда принятие решений не согласуется с реальной ситуацией, а также любые действия вне установленных договоренностей рано или поздно станут стеной, в которую придется упереться.

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«Украина стала для НАТО такой стеной, хотя высокопоставленные западные политики и все российские президенты и главы МИД за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности», — подчеркнул Оберг.

Он напомнил о том, что согласно статье 51 Устава ООН военные средства стран альянса можно применять только для самообороны. По его словам, блок изобретает «партнеров», то есть государства, которые не входят в его состав, но де-факто их можно считать полноправными участниками.

Оберг также раскритиковал планы НАТО открыть офис в Токио и сравнил альянс с неизлечимым пьяницей. Он отметил, что за 74 года своего существования блок доказал свою неспособность добиться настоящего мира, выходя за пределы своих полномочий и являясь постоянно расширяющейся провокационной структурой.

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    Марина Совина
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