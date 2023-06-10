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08:30, 10 июня 2023Бывший СССР

Промах украинской ПВО сняли на видео

Появилось видео падения украинской ракеты ПВО в Одессе сразу после пуска
СюжетВзрывы в Одессе:

В Одессе украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО) не смогла поразить цель и сразу после взлета упала на землю. Об этом сообщает «Украина.ру» в Telegram.

По информации СМИ, снаряд рухнул в городской застройке. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ночью 10 июня стало известно о взрывах в Одессе. В городе сработали ПВО, по области была объявлена воздушная тревога.

«Российская газета» пишет, что военные объекты в Одессе были атакованы дронами «Герань-2».

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    Марина Совина
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