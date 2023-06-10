Названо последствие расследования диверсий на «Северных потоках» для НАТО

WSJ: расследование диверсий на «Северных потоках» осложнит отношения в рядах НАТО

Расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» может усилить напряженность в рядах НАТО и еще более осложнить отношения между ФРГ и Польшей. Об этом пишет Wall Street Journal.

По информации издания, официальные лица ФРГ и Польши заявили, что польских властей держали в неведении о расследовании в отношении яхты «Андромеда», которая якобы использовалась для доставки взрывчатки к трубопроводам.

Отмечается, что о судне впервые заговорили в октябре по наводке западной разведки. Информация о яхте поступила от неназванного лица на Украине, которое собирало данные в интересах небольшой европейской страны. «Расследование может усилить напряженность в рядах НАТО, что еще больше осложнит отношения между ФРГ и Польшей», — отмечает газета.

Ранее в России оценили информацию о причастности Польши к подрыву «Северных потоков».