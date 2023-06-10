В МИД пообещали ответить на решение Исландии понизить уровень дипотношений

МИД: Москва ответит на решение Исландии понизить уровень дипотношений

Решение понизить уровень дипотношений с Москвой, принятой властями Исландии, рушит весь комплекс взаимодействия двух государств, которое базировалось на взаимном уважении, сказано в заявлении на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Россия внесла важный вклад в становлении суверенной Исландии, одной из первых признав ее независимость.

«Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем», — заявили в дипведомстве, пообещав ответить на все антироссийские действия Рейкьявика.

Ранее глава МИД Исландии Тордис Гильфадоттир приняла решение приостановить работу посольства в Москве с 1 августа. По ее словам, политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне.

