Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:18, 10 июня 2023Мир

В МИД пообещали ответить на решение Исландии понизить уровень дипотношений

МИД: Москва ответит на решение Исландии понизить уровень дипотношений

Фото: Moscow Kremlin / Reuters

Решение понизить уровень дипотношений с Москвой, принятой властями Исландии, рушит весь комплекс взаимодействия двух государств, которое базировалось на взаимном уважении, сказано в заявлении на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Россия внесла важный вклад в становлении суверенной Исландии, одной из первых признав ее независимость.

«Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем», — заявили в дипведомстве, пообещав ответить на все антироссийские действия Рейкьявика.

Ранее глава МИД Исландии Тордис Гильфадоттир приняла решение приостановить работу посольства в Москве с 1 августа. По ее словам, политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Кремль отреагировал на желание Шольца созвониться с Путиным
    В Минобороны заявили об отражении двух атак ВСУ в Запорожской области
    Гладков раскрыл число остающихся в Новой Таволжанке жителей
    На севере Москвы заметили автомобиль-мусорку
    Песков обвинил Запад в игнорировании забот России
    Чемпион мира из России пожаловался на убившую его карьеру World Athletics
    В МИД России назвали условие для продления зерновой сделки
    Уничтожение танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе попало на видео
    19-летняя дочь Чарли Шина рассказала о работе в секс-индустрии
    В Подмосковье 26-летний мужчина избил и задушил сожительницу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.