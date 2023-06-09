Посольство Исландии в Москве прекратит работу 1 августа

Исландия остановит работу посольства в России с 1 августа и понизит уровень дипотношений

Глава МИД Исландии Тордис Гильфадоттир приняла решение приостановить работу посольства в Москве с 1 августа. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте исландского внешнеполитического ведомства.

«Культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства Исландии в Москве более не оправдано», — сказала министр, добавив, что налаживание отношений между Москвой и Рейкьявиком «зависит от решений, которые примет Кремль».

Решение о приостановке работы исландского посольства не является разрывом дипломатических отношений, подчеркнула Гильфадоттир. «Как только позволят условия, Исландия уделит приоритетное внимание возобновлению работы посольства Исландии в Москве», — добавила она.

Ранее Румыния решила выслать более 50 сотрудников посольства России в Бухаресте. Их обязали уехать в течение 30 дней. Решение объяснили тем, что хотят таким образом взаимно уравнять количество дипломатических сотрудников.

До этого правительство Финляндии приняло решение выслать девять российских дипломатов. Финские власти также обвинили дипломатов из России в ведении разведдеятельности.