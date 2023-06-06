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18:23, 6 июня 2023Мир

Финляндия захотела выслать девять российских дипломатов

Правительство Финляндии заявило о намерении выслать девять российских дипломатов

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Хельсинки решением правительства Финляндии намерены вскоре выслать девять российских дипломатов. О соответствующем решении кабмина республики сообщается на сайте финского внешнеполитического ведомства.

В МИД указали, что решение правительства «было принято в рамках совместного заседания президента Финляндии и Комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны». Финские власти также обвинили дипломатов из России в ведении разведдеятельности.

Ранее в посольстве Германии в Москве заявили, что РФ «подвела черту» в сокращениях дипломатов, когда решила выслать сотни немецких сотрудников. Немецкое правительство считает, что они занимались деятельностью, «противоречащей Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях».

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    Глеб Бажуткин
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