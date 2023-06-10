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07:20, 10 июня 2023Бывший СССР

В Херсонской области показали на видео последствия обстрела ВСУ

Врио главы Херсонской области Сальдо показал видео горящего после обстрела ВСУ здания

Видео: Telegram-канал Владимира Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале показал на видео последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

На кадрах видно горящее здание, пожар охватил его центральную часть. Сальдо не уточнил, что это за строение, однако в сообщении говорится об обстреле пунктов временного размещения на Арбатской стрелке, а также о разрушении отеля «Позитив».

Ранее врио главы Херсонской области заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пунктам временного размещения на Арбатской стрелке, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow. По его словам, интенсивные обстрелы со стороны ВСУ по населенному пункту Железный порт продолжаются с ночи.

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    Марина Совина
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