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14:21, 10 июня 2023Россия

Володин заявил о неспособности санкций сдерживать развитие России

Спикер Госдумы Володин заявил о неспособности санкций сдерживать развитие России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Санкции перестали сдерживать развитие России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны. Неважно, 11-й пакет санкций, 15-й, хоть 20-й, — наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее», — считает он.

По словам Володина, в настоящее время стал актуальным другой вопрос, а именно сколько пакетов санкций в отношении России осталось «до краха Евросоюза». Спикер Госдумы отметил, что политическая система и экономическая модель, созданные российским президентом Владимиром Путиным, выстояли и доказали свою эффективность. Володин также подчеркнул, что от санкций страдают в первую очередь страны Европы и граждане.

Ранее спикер Госдумы заявил, что государства Евросоюза воюют против России, поставляя вооружение Украине. Как он утверждал, оказавшаяся у Киева западная техника и оружие используются для терактов на российской территории.

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    Кристина Есикова
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