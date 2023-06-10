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22:02, 10 июня 2023Россия

В Петербурге зрительница театра распылила перцовый баллончик

В Петербурге зрительница Мариинского театра распылила перцовый баллончик

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

В Санкт-Петербурге одна из зрительниц спектакля «Лебединое озеро» в Мариинском театре, повздорив с другими, распылила перцовый баллончик. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в результате спектакль срочно остановили, за медпомощью обратились три человека.

Уточняется, что со зрительницей разбираются правоохранители, в театре началась служебная проверка — как женщина смогла пронести перцовый баллончик в Мариинку.

В апреле в Алтайском крае более 30 детей пострадали при распылении перцового баллончика в школе и обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что на Кубани 14 школьников почувствовали недомогание после шутки девятиклассника с перцовым баллончиком. Пострадавших госпитализировали с симптомами отравления.

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    Юлия Мискевич
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