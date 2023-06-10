NHK: на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио столкнулись два самолета

В токийском аэропорту Ханэда два пассажирских самолета задели друг друга на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным телеканала, столкнулись самолеты тайваньской авиакомпании EVA и «Тайских авиалиний». На опубликованных кадрах видно, что лайнеры стоят близко друг к другу. У самолета «Тайских авиалиний» повреждено крыло. Информации о пострадавших не сообщается.

На место происшествия прибыли сотрудники аэропорта. Взлетно-посадочная полоса, на которой произошел инцидент, была временно закрыта. Отмечается, что некоторые внутренние и международные рейсы были задержаны от 30 минут до одного часа. Причина произошедшего изучается.

Ранее в аэропорту Сан-Франциско три пассажирских самолета едва избежали столкновения на взлетно-посадочной полосе из-за ошибки одного из пилотов.