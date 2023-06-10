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19:31, 10 июня 2023Мир

Канада передаст Украине ракеты класса «воздух-воздух»

Власти Канады передадут Украине артиллерийские снаряды и ракеты класса «воздух-воздух»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Правительство Канады передаст Украине артиллерийские снаряды и ракеты класса «воздух-воздух». Об этом сообщает телеканал CTV.

Во время своего визита в Киев премьер-министр государства Джастина Трюдо заявил об отправке нового пакета помощи Украине в размере 375 миллионов долларов. В него будут входить 288 ракет AIM-7 класса «воздух-воздух» и 10 тысяч 105-миллиметровых снарядов для орудий западного производства, которые ранее уже были отправлены Украине.

Об этом политический деятель сообщил во время своего необъявленного визита в Киев, ставшего вторым с начала специальной военной операции на Украине (СВО).

В рамках поездки Трюдо также сообщил о том, что Канада конфискует российский самолет Ан-124, который застрял в международном аэропорту страны в феврале прошлого года, чтобы передать его Украине.

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    Анастасия Астахова
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