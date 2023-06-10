Россиянам напомнили о высоком риске умереть от укуса комара

Океанолог Мухаметов: шансы умереть от укуса комара в России выше, чем от нападения акулы

Преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что комары представляют большую опасность для человека, так как переносят опасные заболевания. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Мухаметов оценил риски гибели россиян от встречи с разными животными. Он подчеркнул, что, по оценкам ученых-исследователей, каждый год от акул погибает до 10 человек в год. От гиппопотама — от 500 человек до 3 тысяч. Даже безобидных оленей — больше сотни человек в год из-за столкновений с автомобилями. «Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год», — отметил специалист.

По его словам, в аномально жаркие летние дни акулы могут приближаться к берегу в районе Владивостока, но это бывает очень редко. И чтобы стать жертвой нападения акулы в России, нужно очень постараться.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Сообщалось, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.