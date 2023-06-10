Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
03:45, 10 июня 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о высоком риске умереть от укуса комара

Океанолог Мухаметов: шансы умереть от укуса комара в России выше, чем от нападения акулы

Преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что комары представляют большую опасность для человека, так как переносят опасные заболевания. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Мухаметов оценил риски гибели россиян от встречи с разными животными. Он подчеркнул, что, по оценкам ученых-исследователей, каждый год от акул погибает до 10 человек в год. От гиппопотама — от 500 человек до 3 тысяч. Даже безобидных оленей — больше сотни человек в год из-за столкновений с автомобилями. «Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год», — отметил специалист.

По его словам, в аномально жаркие летние дни акулы могут приближаться к берегу в районе Владивостока, но это бывает очень редко. И чтобы стать жертвой нападения акулы в России, нужно очень постараться.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Сообщалось, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Военкор сообщил об отбитой российскими войсками атаке ВСУ
    Названа новая причина старения
    В Польше призвали укрепить границы для сдерживания потока мигрантов в Евросоюз
    Две трети россиян поддержали шестидневную рабочую неделю
    В Польше предупредили Украину о риске контрнаступления
    В Белгородской области утвердили выплаты эвакуированным жителям
    В Киеве объявили воздушную тревогу
    Россиянам напомнили о высоком риске умереть от укуса комара
    Четырех детей нашли живыми в джунглях спустя 40 дней после крушения самолета
    У США не увидели желания мирно урегулировать конфликт на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.