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07:16, 10 июня 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о пренебрежении украинских командиров к потерям в отрядах

Военкор Сладков: отмечается пренебрежение украинских командиров к потерям в своих отрядах

Фото: Reuters

Военкор Александр Сладков рассказал в своем Telegram-канале, что российская артиллерия уничтожает бронеобъекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), как только они попадают в зону ее досягаемости. Также он отметил «абсолютное пренебрежение» украинских командиров к потерям в личном составе.

«Если штурмовой группе удается достичь наших опорных пунктов, в бой вступает бескомпромиссная русская пехота. В ином случае оставшаяся целой броня противника разворачивается, уходит, пополняет боекомплект, заправляется горючим и опять в бой», — поделился наблюдениями военкор.

По его словам, штурмовая волна длиться от 30 минут до нескольких часов. Наступление идет уже шестые сутки. При этом линия фронта стабильна. 9 июня пехота и спецназ ВС РФ уничтожили противника во всех своих окопах, где им удалось «засесть». «Мы вернули себе даже позиции в серой зоне, где сидело наше боевое охранение», — отметил Сладков.

Также он рассказал об абсолютном пренебрежении украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах. По его словам, вся российская оборона и система огневого поражения, построенная нашими командирами, не дает шансов противнику.

«Ну и плюс терпение русского солдата. Умение стоять на своих позициях до конца. Кто не жалеет свою жизнь, заберет чужую», — подытожил военкор.

Ранее Александр Сладков рассказал, что украинский танкист случайно выстрелил в два танка Leopard. В результате одна машина была полностью уничтожена, а вторая получила серьезные повреждения.

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    Екатерина Подвигина
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