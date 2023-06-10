В Белгородской области утвердили выплаты эвакуированным жителям

Власти Белгородской области утвердили выплаты жителям приграничных населенных пунктов

Власти Белгородской области утвердили выплаты эвакуированным из-за обстрелов жителям приграничных населенных пунктов, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации региона.

Отмечается, что средства на осуществление мер поддержки получены из федерального бюджета по решению правительства России.

По десять тысяч рублей единовременно выплатят жителям 15 населенных пунктов Белгородской области, где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации, в том числе из Грайворонского и Шебекинского городских округов.

«Еще одна мера поддержки жителей приграничья — единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Средства предоставляются в связи с частичной утратой имущества первой необходимости или невозможностью использования предметов первой необходимости», — говорится в постановлении.

Ранее, 6 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из приграничных районов из-за регулярных обстрелов эвакуировали почти 60 тысяч человек. По его данным, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8 тысяч человек, при этом большая часть эвакуированных жителей граничащего с Украиной региона переехала к родственникам.